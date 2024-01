OL ‍: Lyon enterre la piste David Carmo

En quête d’un second défenseur central après avoir recruté Adryelson à Botafogo, l’OL a fait une croix sur David Carmo.

Ciblé par la cellule de recrutement de l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs semaines, David Carmo ne rejoindra pas le club rhodanien lors de ce mercato hivernal. David Friio et Matthieu Louis-Jean étaient en négociations avec le FC Porto et pensaient tenir le bon bout pour recruter le défenseur portugais de 24 ans. Cette cible est finalement enterrée puisque l’ancien joueur du SC Braga va s’engager dans les prochaines heures en faveur de l’Olympiakos, comme le rapportent Fabrizio Romano et Foot Mercato.

🚨⚪️🔴 Olympiacos are closing in on deal to sign David Carmo from FC Porto, almost done — documents are being prepared.



Initial loan agreed for Carmo who’s set to travel for medical tests and contract signing. pic.twitter.com/ROW83PEGJP