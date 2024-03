Anthony Lopes ne sera jamais le numéro 1 à l’OL

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

À l'occasion de la rencontre face au Stade de Reims, Anthony Lopes a disputé son 371e match de Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Le gardien a dépassé Grégory Coupet mais reste encore distancé par Yves Chauveau, qui semble irrattrapable.

Auteur d'une grande performance contre Reims, Anthony Lopes a permis aux Gones d'obtenir un point précieux. L'international portugais (14 sélections) est toujours autant indispensable pour l'OL. S'il a été mis brièvement en concurrence avec Lucas Perri, le joueur de 33 ans a toujours conservé sa place de numéro 1 et devrait la conserver jusqu'à la fin de la saison. Anthony Lopes a d'ailleurs disputé son 371e match en championnat avec Lyon samedi contre Reims. Il a ainsi dépassé Grégory Coupet, qui a, lui, disputé 370 rencontres en Ligue 1, sous la tunique du club rhodanien. Néanmoins, Anthony Lopes reste deuxième dans ce classement très fermé et va avoir du mal à rattraper le leader, Yves Chauveau.

Lopes dans l'histoire de l'OL mais à jamais derrière Yves Chauveau

🗨 « On est des compétiteurs donc on aborde tous les matchs pour les gagner » 👊



🎙 Notre gardien Anthony Lopes a évoqué le maintien et également la suite de la saison avec cette demi-finale de Coupe de France qui approche ! 🔴🔵#OLSDR — Olympique Lyonnais (@OL) March 31, 2024

Mythique gardien de l'OL entre 1964 et 1975 puis 1978 et 1984, Yves Chauveau a joué 420 matchs de première division avec Lyon. Anthony Lopes est donc à 49 longueurs d'Yves Chauveau. Mais sous contrat jusqu'en juin 2025, le portier va avoir du mal à prendre le record de l'ancien gardien français (1 sélection) surtout s'il ne prolonge pas, son départ pouvant intervenir lors du prochain mercato. Anthony Lopes est tout de même entré dans la légende de l'OL, en étant le 5e joueur le plus capé de l'histoire de Lyon. Mais malgré cette statistique flatteuse, le réel objectif de Lopes est probablement une place européenne. Lyon va disputer une demi-finale de Coupe de France contre Valenciennes et reste encore en lice pour terminer dans les places qualificatives pour la Coupe d'Europe via le championnat. Dixième de la Ligue 1 après 27 journées disputées, l'OL va devoir réaliser un sans-faute pour espérer atteindre le top 6 du championnat, ou alors tout miser sur la Coupe de France.