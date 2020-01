OL : Lyon dégaine pour Guimaraes, ce n’est pas gagné

Dans : OL.

Dimanche, L’Equipe et RMC dévoilaient l’intérêt de l’Olympique Lyonnais pour Bruno Guimaraes, le milieu de terrain évoluant à l’Athletico Paranaense.

Le joueur de 22 ans, qui dispute actuellement le tournoi de qualification olympique avec le Brésil, est une priorité de Juninho afin de renforcer l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais. Mais jusqu’à dimanche, le doute planait sur les intentions du club rhodanien au sujet du timing d’un éventuel transfert. Les dernières informations éclaircissent ce point puisque selon Foot Mercato, l’actuel 7e de Ligue 1 est officiellement passé à l’action pour tenter de s’offrir les services de Bruno Guimaraes.

Effectivement, le média affirme que Juninho et Jean-Michel Aulas ont transmis une première offre à l’Athletico Paranaense. Celle-ci s’élève à 17 ME… bien loin des exigences du club brésilien. En effet, Paranaense aimerait récupérer plus de 20 ME pour Bruno Guimaraes. Mais le plus problématique pour l’Olympique Lyonnais, c’est que l’Athlético souhaite conserver une partie des droits du joueur, chose qui ne plaît absolument pas à Jean-Michel Aulas, pas habitué à ce genre de combinaison. Si le club rhodanien souhaite recruter le joueur et acquérir 100 % de ses droits économiques, c’est 40 ME qu’il faudra poser sur la table au mercato. Autant dire que pour l’Olympique Lyonnais, le dossier Bruno Guimaraes ne sera pas si simple à boucler. Que cela soit cet hiver ou l’été prochain, d’autant que la concurrence est rude avec Benfica et Arsenal également sur les rangs.