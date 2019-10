OL : Lyon coule, Raymond Domenech a trouvé le fautif…

Dans : OL, Ligue 1.

Ces dernières semaines, Raymond Domenech n’a pas épargné Sylvinho à l’Olympique Lyonnais. Et fort logiquement, c’est de nouveau le coach brésilien des Gones que le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe a pointé du doigt après le revers concédé à Saint-Etienne dans le derby (1-0). Pour l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, il ne fait aucun doute que Sylvinho est le premier responsable des maux de l’Olympique Lyonnais, incapable de gagner le moindre match de Ligue 1 depuis le 16 août dernier et un succès au Groupama Stadium face au SCO d’Angers.

« Sylvinho répète à chaque conférence de presse que ce n’est pas normal de prendre des buts dans le temps additionnel. Mais le rôle d’un entraîneur, c’est de régler les problèmes. Et à Lyon, il y a un gros problème qu’il faut vite régler. Cela fait quatre matchs qu’ils perdent dans les dernières minutes, il faut faire quelque chose… Qui doit régler ce problème ? C’est lui et personne d’autre, il a une énorme part de responsabilité. Lyon est le grand perdant de la soirée, mais le responsable c’est Sylvinho. Il a joué contre le 20e avec un système défensif pour jouer en contre, il s’imaginait qu’il jouait encore le match de coupe d’Europe d’il y a 3 jours ? Si on ne va pas bousculer Saint-Etienne qui a des largesses défensives, il ne se passe rien. Je suis catastropher quand je vois l’espace entre les défenseurs et les attaquants. Il n’y a personne, il ne se passe rien » a pesté Raymond Domenech, qui a clairement Sylvinho dans le viseur depuis de longues semaines et qui en a remis une couche après cette défaite dans le derby.