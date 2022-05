OL : Lyon climatisé dans le dossier Lepenant

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Tout semblait ficelé pour la venue à Lyon de Johann Lepenant. Mais l’avenir du milieu de terrain de Caen pourrait finalement s’écrire loin de l’OL.

Auteur d’une saison pleine en Ligue 2 sous les couleurs du Stade Malherbe de Caen, Johann Lepenant est une cible privilégiée de l’Olympique Lyonnais dans l’optique du mercato estival. Jean-Michel Aulas, Bruno Cheyrou et Vincent Ponsot sont très chauds sur le dossier du milieu de terrain caennais et ces derniers jours, un accord semblait proche entre les différentes parties pour la venue de Johann Lepenant à Lyon. Néanmoins, rien n’est encore ficelé comme l’a rappelé Olivier Pickeu au micro de l’émission de We Are Malherbe. Pour le président du Stade Malherbe de Caen, Lyon n’est pas le seul club en lice. De plus, le club de Ligue 2 recherche pour Johann Lepenant un club qui sera en mesure de lui prêter le joueur une saison, ce qui n’est peut-être pas le cas de Lyon.

Olivier Pickeu calme les ardeurs de Lyon

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Johann Lepenant (@johann_lpn)

« On est parti du principe que nous laisserons partir Johann Lepenant. On a échangé avec les actionnaires et avec Stéphane Moulin pour dire qu’on donnait la possibilité à Jo’ de partir. Je ne pense qu’à trouver un gros club pour lui, dimensionné Ligue des Champions, pour que ce club puisse nous le prêter encore une année de plus. Est-ce que Lyon sera en capacité de le faire ? Je pense plutôt à d’autres clubs. Aujourd’hui, ce n’est pas ficelé avec Lyon. Il faut prendre en compte le souhait du joueur, la négociation salariale et la négociation liée au transfert sec. Plein de points qui ne sont pas encore résolus. Aujourd’hui, je ne suis pas aligné avec les différentes propositions » a prévenu Olivier Pickeu, pour qui le dossier Johann Lepenant est loin d’avoir rendu son verdict. Les dirigeants de l’OL vont donc devoir encore ramer pour boucler le dossier du milieu de terrain de Caen au mercato.