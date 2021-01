OL : Lyon champion ? Pierre Ménès ne dit plus non

Dans : OL.

A deux points du PSG et de Lille, Lyon a frappé fort dimanche soir à Geoffroy-Guichard contre l'ASSE. Pierre Ménès se demande si Lyon n'est pas en route vers le titre de champion.

Une semaine après une défaite qui lui a coûté la première place du classement de Ligue 1, c’était contre Metz au Groupama Stadium, l’équipe de Rudi Garcia s’est remise en avant, le supplice infligé aux Verts ayant redonné le sourire aux supporters lyonnais. Calé à deux longueurs du PSG et du LOSC, l’OL reste bien évidemment dans la course au podium, mais aussi dans celle pour le titre de champion de France. S’il n’a jamais manqué de faire savoir qu’il misait sur le Paris Saint-Germain pour décrocher un Hexagoal de plus, Pierre Ménès se demande désormais si l’Olympique Lyonnais n’a pas les atouts qu’il faut pour réussir à surpasser l’ogre parisien. Dans PierrotFaceCam, le consultant de Canal+ estime que le PSG pourrait laisser des plumes en Ligue des champions au profit de l’OL.

Et finalement Pierre Ménès estime que pour l’instant le club de Jean-Michel Aulas n’usurpe rien. « Lyon, mis à part l’accroc contre Metz, contre qui d’ailleurs ils n’avaient pas fait un match minable, loin de là, est peut-être dans la meilleure dynamique des trois équipes (...) Je ne vais pas faire ma girouette, je pense toujours que le PSG, surtout s’il est moins embêté par les blessures, a une longueur d’avance sur les autres équipes. Mais il faut voir les conséquences de la Ligue des champions. Donc évidemment, c’est un truc qui plaide en faveur de Lyon », a expliqué Pierre Ménès, qui n'a pas encore totalement changé son idée initiale, à savoir le titre de champion de France pour Paris, mais qui se pose tout de même des questions sur les chances de Lyon de réussir cet exploit.