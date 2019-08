OL : Lyon champion de France, le délire va déjà loin

Dans : OL, Ligue 1.

Ceux qui ont misé sur l’invincibilité du Paris Saint-Germain cette saison peuvent déjà déchirer leur ticket.

Dès la deuxième journée, le club de la capitale a mordu la poussière sur le terrain de Rennes, concédant un revers 2-1 qui n’avait rien d’un hold-up. Résultat, un PSG déjà pas vraiment transcendant contre Nîmes perd du terrain sur le leader lyonnais, qui est déjà dans une très belle forme, à l’image de son succès 6-0 pour Angers. Et ce week-end très positif provoque un véritable engouement dans la cité des Gones, pour qui ce pourrait enfin être l’année de l’OL dans la course à la couronne nationale. Après les années de disette sous Bruno Genesio et un écart parfois inquiétant avec le Paris Saint-Germain, ce départ en trombe fait tourner les têtes.

« C’est notre année. Rendez-vous fin mai », annonce ainsi un compte suiveur de l’actualité lyonnaise, Social Gones, « on joue le titre », assure Inside Gones, qui fait embrayer tout le monde avec la fameuse stat des défaites en août du PSG. A chaque fois que le club de la capitale a laissé filer un match dans le premier mois de la saison, il a perdu le titre en fin d’exercice. De quoi donner de l'espoir, ce dont les fans de l'OL avaient bien besoin.

Le classement à l'issue de la 2eme journée de Ligue 1. L'OL seul avec Nice et Rennes à 6 points. ON JOUE LE TITRE : pic.twitter.com/9Oke0BGI6G — Inside Gones (@InsideGones) 18 août 2019

Défaite du PSG en août en 2011 et 2016 = PSG pas champion



Félicitations à l'Olympique Lyonnais pour son 8ème titre de Champion de France pic.twitter.com/HO9cMwBji4 — Secte OL (@SecteOL) 18 août 2019