OL : Lyon bientôt n°1 niveau public devant l'OM et le PSG, JM Aulas y croit

Dans : OL, Ligue 1, OM, PSG.

Calé entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais figure à la seconde place au classement des affluences moyennes avec 49.564 spectateurs au Groupama Stadium pour chaque rencontre de Ligue 1. Un chiffre qui tient évidemment compte des abonnés, même s'ils ne viennent pas, mais qui est tout de même révélateur. Mais Jean-Michel Aulas n'est pas du genre à se contenter du fauteuil de dauphin de l'OM. Et réagissant ce dimanche après-midi à l'article de Foot01, le président de l'OL estime que Lyon peut légitimement viser la première place.

« Très belle progression pour l’OL qui semble t’il est sur la meilleure évolution en cette fin d’année et pourrait se retrouver en 1ère position bientôt. Bravo et Merci à tous », a confié, avec plaisir, Jean-Michel Aulas via Twitter. Tout cela va évidemment dépendre en grande partie de la capacité de l'Olympique Lyonnais à briller en Ligue 1, les supporters ayant eu droit à quelques douches glacées en championnat au Groupama Stadium. Mais si les choses se goupillent bien dès la reprise en 2019, alors la prophétie du patron de l'OL pourrait se confirmer et Lyon pourrait devenir le club ayant la plus grosse affluence moyenne. Une bonne réponse à ceux qui annonçaient le pire après le lancement du nouveau stade lyonnais.