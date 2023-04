OL : Lyon bat le PSG, Laurent Blanc trouve ça normal

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OL a réalisé une belle performance au Parc des Princes pour battre un PSG bien mal en point (0-1).

En clôture de la 29e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a déjoué les pronostics pour venir à bout du PSG au Parc des Princes (0-1). Une victoire que les coéquipiers d’Alexandre Lacazette n’ont pas volé au vu du nombre d’occasions des Lyonnais au Parc des Princes, face à un Paris Saint-Germain bien mal en point. Cela étant, une victoire de l’OL dans la capitale reste un exploit au vu de la suprématie des coéquipiers de Kylian Mbappé ces dernières années.

Interrogé à ce sujet avant le déplacement de Lyon à Nantes en demi-finale de la Coupe de France, Laurent Blanc a réfuté la thèse de l’exploit. Pour l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, il est presque normal que son équipe ait battu Paris, un discours qui plaira aux supporters rhodaniens. « Ce que j'aime bien chez vous (Ndlr, les journalistes) c'est que vous employez tout de suite le mot exploit. On a gagné un match, on joue au football pour gagner des matches donc quand c'est le cas on a fait le job » a expliqué Laurent Blanc avant de poursuivre.

Laurent Blanc refuse de parler d'exploit face au PSG

« On va parler du match de Coupe de France (face au FC Nantes), c'est le plus important et je suis là pour ça. Je ne sais pas si c'est une bonne préparation, le match de demain nous le dira » a conclu le champion du monde 1998, fier de la prestation de son équipe face au PSG mais qui refuse de rabaisser l’OL au point de dire qu’une victoire lyonnaise à Paris est un exploit. L’OL est désormais tourné vers sa demi-finale contre Nantes, un rendez-vous que le gardien Anthony Lopes ne veut pas rater, lui qui a faim de titres avec son club formateur comme il l’a fait savoir face aux médias ce mardi.

« Il n'y a pas de rage mais un peu de frustration de ne pas avoir plus de titres avec Lyon. J'aurais aimé avoir un titre avec mon club depuis longtemps. A nous d'être prêts demain soir. Je sais qu'il y aura un parcage plein demain soir. C'est très important pour nous, ça montre l'envie de tout le monde d'être au Stade de France et que les supporters sont derrière nous » a commenté le gardien de l’OL, gonflé à bloc pour réaliser une grosse prestation contre Nantes pour confirmer la grosse performance, et non l’exploit donc, réalisé dimanche soir face au PSG.