OL : Carton jaune, premier accroc pour Juninho

Directeur sportif de l’OL depuis un an, Juninho est ardemment défendu par les plus fervents supporters du club rhodanien.

Son bilan est toutefois loin d’être parfait, avec des recrues décevantes durant la saison comme c’est par exemple le cas de Joachim Andersen et de Thiago Mendes. En ce mois de juin, le Brésilien est également attendu au tournant dans le dossier de plusieurs jeunes formés au club. Et certains cas s’annoncent délicats pour le directeur sportif de l’OL, comme celui de Pierre Kalulu, tout proche de signer son premier contrat professionnel à Milan plutôt qu’à Lyon. Quant à Bard et Gouiri, ils sont déjà pros mais leur gestion interroge au point qu’un transfert est évoqué pour eux. La preuve que Juninho délaisse clairement le centre de formation selon Edward Jay…

« Juninho et le centre de formation ? Juninho, il ne dit rien… Il reste sur lui-même. On ne comprend pas certaines choses. Je crois savoir qu’il n’est jamais allé à Meyzieu, au centre de formation de l’OL… Après, il y a une donnée physique. Le club est autour du Groupama Stadium à Décines, avec le centre d’entraînement des pros. Et à trois kilomètres à vol d’oiseau, à Meyzieu, il y a l’Academy. Physiquement, ce n’est pas au même endroit. Alors qu’avant, à Tola Vologe, le centre de formation était au même endroit que le centre des pros. Ça permettait aux dirigeants de voir les jeunes. Aujourd’hui, il y a une séparation entre les pros et les jeunes. Ceci peut expliquer cela. Toute la politique sportive est dirigée par Juninho. Garcia est là pour conduire les pros, pas les jeunes… » a indiqué le journaliste de RMC. Des critiques qui ne manqueront pas d’agacer certains supporters lyonnais pro-Juninho. Mais cela prouve que le Brésilien sera attendu au tournant cet été.