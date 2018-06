OL : Lyon adore cet attaquant à 24ME, mais...

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, PSG.

En début de semaine, la presse anglaise affirmait que le PSG était sur les traces d’Adama Traoré, le jeune ailier de Middlesbrough. Auteur de 5 buts et 10 passes décisives en 36 matchs, l’international espoirs espagnol est estimé à environ 24ME, montant de sa clause libératoire. Mais selon les informations de Foot Mercato, le Paris Saint-Germain n’est pas le seul club français intéressé par le joueur. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais serait également présent dans ce dossier onéreux.

Traoré trop cher pour Lyon ?

A en croire le média, l’attaquant supersonique a récemment été proposé à l’OL, mais également au Stade Rennais. Et visiblement, les deux clubs français se sont montrés « intéressés » par le profil d’Adama Traoré. Néanmoins, l’OL et Rennes n’ont pas « encore été plus loin sur ce dossier, au regard de son volet financier ». En tout cas, l’attaquant de Middlesbrough serait favorable à un transfert en Ligue 1. Mais la concurrence sera rude puisque Chelsea est également très intéressé par le profil du joueur et pourrait dégainer une offre dès que le dossier Maurizio Sarri sera officiellement bouclé.