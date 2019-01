OL : Lyon a zappé Pépé, mais vise un autre Lillois au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, LOSC.

S’il y a bien un poste où l’Olympique Lyonnais n’a pas besoin de se renforcer, c’est à celui de latéral droit.

Et pour cause, le club rhodanien peut déjà compter sur Tete, Dubois et Rafael. Mais à l’issue de la saison, le Brésilien devrait partir, aucun accord n’ayant été trouvé pour la prolongation de son contrat. Concernant l’international néerlandais, transfuge de l’Ajax Amsterdam il y a un an et demi, il a la cote sur le marché des transferts et un départ n’est pas impossible dans six mois. Du coup, Lyon reste à l’affût d’éventuelles opportunités dans ce secteur de jeu.

Et selon les informations obtenues par le journal AS, le club rhodanien surveille de près la situation de Mehmet Celik, auteur d’une brillante saison à Lille. Également dans le viseur de l’Atlético Madrid, qui cherche un successeur à Juanfran, le Turc est évalué à environ 6 ME par le média madrilène. Mais à n’en pas douter, c’est un tarif bien supérieur qui sera fixé par Gérard Lopez lors du prochain mercato estival. Reste à savoir si Lyon restera dans une position d’attente, ou si des démarches concrètes seront entamées par Florian Maurice dans les prochaines semaines afin de se positionner de manière très claire dans ce dossier.