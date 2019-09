OL : Lyon a un nouveau point fort, merci Sylvinho !

Dans : OL, Ligue 1.

La saison dernière, l’Olympique Lyonnais a réalisé une saison plus que correcte sous la houlette de Bruno Genesio. En effet, le club rhodanien a terminé troisième de Ligue 1, en partie grâce à son attaque de feu menée par Depay, Dembélé et Fekir. En revanche, ce n’était pas toujours l’assurance tous risques en défense. Raison pour laquelle l’OL a cassé sa tirelire pour recruter Youssouf Koné, Thiago Mendes et surtout Joachim Andersen. De plus, Sylvinho a insisté sur l’aspect défensif depuis son arrivée et cela est déjà payant selon Sidney Govou, satisfait par les progrès de Lyon dans ce secteur de jeu.

« Il ne faut pas tout changer à l’OL. Sylvinho a quand même apporté quelque chose. De la rigueur tactique au moins. En défense, les lignes sont respectées. Les joueurs doivent aussi apprendre à se lâcher. J’ai l’impression que physiquement, ils ne sont pas à même de faire les efforts qu’il faut pour jouer dans ce système. Sylvinho a envie d’avoir beaucoup de rigueur défensive. Mais pour ça, il faut faire des efforts. Partir de plus bas pour chercher le ballon et progresser offensivement. Ce qui m’a choqué dans le match de Ligue des Champions, c’est qu’à un moment donné, l’équipe adverse a baissé le pied physiquement et Lyon n’a pas eu les ressorts, à domicile, pour mettre du rythme… C’est une vraie interrogation » a indiqué le consultant de Canal Plus, qui attend désormais de voir ce que donnera la défense de l’Olympique Lyonnais dimanche soir face au Paris Saint-Germain…