OL ‍: Lyon a trouvé la doublure de Lacazette

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Jugé comme indésirable sportivement par l’état-major de l’OL depuis le début de l’été, Tino Kadewere a finalement de grandes chances de rester.

A l’instar de Karl Toko-Ekambi ou encore de Jeff Reine-Adelaïde, Tino Kadewere est jugé depuis le début de la préparation de l’Olympique Lyonnais comme un indésirable lors de ce mercato. En cas de bonne offre, l’état-major rhodanien n’hésitera pas à valider le départ de son attaquant, prêté sans grand succès à Majorque la saison dernière. Utilisé par Laurent Blanc durant les matchs amicaux, l’international zimbabwéen était dans le groupe de l’OL pour le déplacement à Strasbourg lors de la première journée. S’il n’est pas entré en jeu, l’ex-buteur du Havre fait partie intégrante du groupe en attendant son départ… si départ il y a un jour.

Cela est de moins en moins probable au fil des semaines et l’une des pistes privilégiées par le joueur depuis le début du mercato vient de se refermer. En effet, le site Allez Paillade dévoile que Tino Kadewere ne devrait pas signer à Montpellier lors de ce mercato estival. L’entraîneur héraultais Michel der Zakarian n’est pas convaincu à 100 % par le profil du joueur. De son côté, Tino Kadewere est lassé d’attendre le départ d’Elye Wahi pour que la situation se décante.

Kadewere parti pour rester à l'OL cet été

A moins d’un gros revirement de situation, Kadewere ne devrait donc pas rejoindre le MHSC et le site Allez Paillade va plus loin en indiquant que le n°11 de l’OL pourrait rester dans la capitale des Gaules. Après le départ de Moussa Dembélé en Arabie Saoudite et cela à venir de Karl Toko-Ekambi, l’OL se retrouve démuni dans le secteur offensif et Alexandre Lacazette n’a pas de doublure attitrée si ce n’est Amin Sarr, qui est entré quelques minutes face à Strasbourg dimanche soir. En fin de contrat avec Lyon en juin 2024, Tino Kadewere entend bien profiter de la situation pour gratter du temps de jeu et s’imposer comme la solution n°1 aux yeux de Laurent Blanc en cas d’absence d’Alexandre Lacazette au fil de la saison.