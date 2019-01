OL : Lyon à réaction, Genesio n'en peut plus

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (entraîneur de l'Olympique Lyonnais après le nul 2-2 à Toulouse) : « Tous nos matches se ressemblent avec beaucoup d’occasions. On est encore à réaction malheureusement. La fin de match montre qu’il y a de la qualité, mais il faut le montrer dès le début. C’est déjà bien de revenir au score. On a été absents dans les débats, dans les duels durant les 20 premières minutes. On paie cash la moindre occasion de l’adversaire en ce moment. Il faut souligner qu’on a réussi à revenir au score et cela montre qu’on a du caractère. Les joueurs savent qu’ils sont capables de le faire. »