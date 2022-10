OL : Lyon a la grosse tête, il dégonfle les melons

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Accroché à domicile par Toulouse (1-1) vendredi, l’Olympique Lyonnais a enchaîné un cinquième match sans victoire en Ligue 1. Peut-être la conséquence d’un début de saison en trompe-l’œil.

Au terme de cette 10e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais pourrait se retrouver à plus de 10 points du podium. Un écart qu’il sera très difficile à compenser. On était pourtant loin d’imaginer ce scénario lorsque les Gones enchaînaient les bons résultats en début de saison. Il n’y a pas si longtemps, les hommes de Peter Bosz étaient même en démonstration contre Angers (5-0). Et si cette série avait provoqué un excès de confiance ? C’est du moins la théorie de Marc Libbra, également surpris par les titularisations du milieu Thiago Mendes en charnière centrale.

#Ligue1UberEats #OLTFC #Lyon #TeamOL



🔵🔴 Cela fait 5 matchs sans victoire désormais pour l'OL, qui s'enfonce dans la crise !



🗣️ @EricHuet12 et @marclibbra sont tous les deux inquiets pour les Lyonnais 👇 pic.twitter.com/xmMv6W7oYr — Europe 1 Sport (@Europe1Sport1) October 7, 2022

« Quand on voit les joueurs qui sont sur le banc côté lyonnais, que ce soit Diomandé... On ne comprend pas en fait, a commenté le consultant d’Europe 1. Il y a Da Silva qui est sur le banc, on met Thiago Mendes en défense alors que moi je l'aime plutôt au milieu de terrain, il est plutôt bon. Alors certes, oui il sort d'un bon match en défense centrale face au Paris Saint-Germain mais je le préfère un cran au-dessus. On ne comprend pas grand-chose, on ne sait pas ce qui se passe et les prochains jours vont être très compliqués pour les Lyonnais. »

« Une décompression après Angers ? »

« Après, si on parle du rythme du match, s'ils se sont laissés endormir ou pas, peut-être. Mais l'Olympique Lyonnais doit montrer autre chose. Et vous quand recevez Toulouse, vous devez faire un bon résultat, vous menez au score et vous n'arrivez pas à faire la différence, à marquer ces deuxième et troisième buts pour le faire, malheureusement ils ne le font pas. Cela devient un gros problème. Est-ce qu'il y a eu une décompression après la victoire face à Angers où ils gagnent 5-0 et où ils s'éclatent ? Depuis, ce sont quatre défaites et un nul », a rappelé l’ancien Marseillais, pessimiste pour le club rhodanien.