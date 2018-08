OL : Lyon a des manques, Genesio ne se cache pas

Dans : OL, Ligue 1.

Suite à la victoire de son Olympique Lyonnais contre Amiens (2-0), Bruno Genesio a pointé du doigt les axes de progression de sa formation.

Pas brillant, mais gagnant. Voilà comment résumer au mieux l'OL de la première journée de Ligue 1 version 2018-2019. Dans son Groupama Stadium, Lyon a donc fait l'essentiel en remportant les trois points de la victoire sans prendre de buts face à une équipe destinée à jouer le maintien, grâce aux buts de Traore et de Depay. Un départ plus ou moins idéal, pour recoller à l'OM et l'ASM, qui ne satisfait pourtant pas pleinement Bruno Genesio.

« Important de répondre à Marseille et Monaco dès la première journée ? Oui, mais ce n'est que la première journée. Il était important de gagner et bien débuter à domicile. Il faut encore corriger beaucoup de choses. Il faudra être meilleurs dans certains temps faibles car on ne peut pas dominer nos adversaires durant 90 minutes. Il y a quelques choix offensifs sur lesquels il faut encore plus s'appliquer sur la dernière ou l'avant-dernière passe pour être plus dangereux. Il faut aussi peut-être plus d'agressivité dans la dernière phase offensive car en première période, nous aurions pu ajouter un but à celui qui a été marqué », a expliqué, en zone mixte, l'entraîneur rhodanien, qui sait très bien que la seule efficacité de ses attaquants, par fulgurances, ne suffira pas à aller très loin dans toutes les compétitions.