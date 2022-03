OL : Lyon a brisé les rêves de Gouiri et de Kalulu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le centre de formation de l’OL fait le bonheur de l’Equipe de France espoirs, où sont actuellement réunis Lukeba, Kalulu, Caqueret ou encore Gouiri.

Après avoir fait émerger des champions du monde comme Samuel Umtiti ou Corentin Tolisso, l’Olympique Lyonnais fait le bonheur de l’Equipe de France espoirs et qui sait dans quelques années, peut-être celui de l’équipe première. En effet, nombreux sont les joueurs formés à l’OL à composer la liste de Sylvain Ripoll en ce mois de mars : Castello Lukeba, Maxence Caqueret, Pierre Kalulu, Malo Gusto ou encore Amine Gouiri. Malheureusement pour les supporters lyonnais, tout ce beau monde ne joue plus ensemble à l’OL puisque certains, en manque de temps de jeu, ont mis les voiles. C’est par exemple le cas de Kalulu, brillant à l’AC Milan ou encore de Gouiri, meilleur joueur de l’OGC Nice, actuel quatrième de la Ligue 1. Interrogé avant le match des Espoirs contre les Îles Féroé ce jeudi, l’ancien défenseur lyonnais Pierre Kalulu a évoqué ce sentiment d’appartenance à l’OL.

Kalulu et son énorme regret à l'OL

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre Kalulu (@kalulu.jr)

Et le roc de l’AC Milan regrette que toute cette belle génération n’ait pas eu l’occasion de briller ensemble à Lyon. « Je savais que ça allait peut-être prendre du temps, mais que j'allais travailler pour jouer. Je n'avais pas forcément peur de l'échec à Milan car je pouvais aussi rester à Lyon et finir aux oubliettes » explique-t-il avant de poursuivre. « On a grandi ensemble, on s'envoie toujours des messages, c'est comme retrouver ses potes d'enfance. Et c'est facile de jouer avec Castello (Lukeba), Max (Caqueret), Amine (Gouiri, désormais à Nice), Rayan (Cherki), Malo (Gusto), car on parle le même foot. Quand tu as la balle, des déplacements te paraissent logiques, et ils les font. Ça rappelle des bons souvenirs. C'est toujours une fierté de voir des Lyonnais qui réussissent, tous ceux passés par l'OL le ressentent. Le rêve était de briller tous en même temps à l'OL. Ça ne s'est pas fait mais, si on peut le faire en Bleu, c'est encore mieux » a avoué Pierre Kalulu, dont la déclaration laissera d’immenses regrets aux supporters lyonnais. Et peut-être aussi à Jean-Michel Aulas.