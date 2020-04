OL : Luiz Gustavo, le coup de folie de Lyon au mercato

Dans : OL.

En juin dernier, l’Olympique Lyonnais s’était sérieusement intéressé à Luiz Gustavo avant que le Brésilien ne quitte finalement l’OM pour Fenerbahçe.

Auteur d’une saison 2017-2018 exceptionnelle à Marseille avant de plonger comme l’ensemble de ses coéquipiers l’an passé, Luiz Gustavo plaisait tout particulièrement au directeur sportif Juninho. Et si la piste s’est envolée lorsque le Brésilien a posé ses valises en Turquie en août dernier, il semblerait que l’OL soit toujours très intéressé par le profil de l’expérimenté milieu défensif de 32 ans. Utilisé à 28 reprises par Zeki Murat Göle au Fener cette saison, Luiz Gustavo pourrait carrément faire l’objet d’une offre de la part de l’Olympique Lyonnais au cours des prochains mois, à en croire le média spécialisé Super Haber.

Pour le média turc, il est évident que l’OL cherchera à recruter un milieu défensif afin de combler le départ d’ores et déjà acté de Lucas Tousart au Hertha Berlin. Dans cette optique, la piste Luiz Gustavo a été réactivée par Juninho, lequel estime que l’ancien taulier de l’Olympique de Marseille pourrait former un duo complémentaire et très séduisant avec son compatriote Bruno Guimaraes. Sur le papier, l’idée peut effectivement faire saliver mais pour s’octroyer les services de Luiz Gustavo, l’OL devra consentir un important effort financier. Car le salaire de l'ex-Bavarois est difficilement atteignable pour Lyon, pas vraiment habitué à offrir de gros salaires aux trentenaires. En septembre dernier, le média turc Fotomac dévoilait que c’est un salaire de 2,7 ME nets par an que Luiz Gustavo perçoit à Fenerbahçe. Des revenus colossaux qui pourraient refroidir Jean-Michel Aulas. Enfin, il sera également intéressant de connaître l’intérêt du joueur pour le projet de l’OL alors que ce dernier s’était clairement plaint des choix de Rudi Garcia lors de sa dernière saison à Marseille, au point même d’être régulièrement remplaçant lors de la seconde partie de saison en 2018-2019.