OL : Luiz Gustavo de Marseille à Lyon, un coup de génie possible

Dans : OL, Mercato, OM.

En quête d’un milieu de terrain complet, alliant physique et technique, l’Olympique Lyonnais pourrait trouver son bonheur en Ligue 1.

Selon les dernières rumeurs, le club rhodanien a effectivement des vues sur le Marseillais Luiz Gustavo. Une piste étonnante sachant que les deux Olympiques n’ont pas pour habitude de se faire des cadeaux sur le mercato. Mais quoi qu’il en soit, Juninho et Sylvinho veulent recruter un joueur correspondant parfaitement au profil du milieu brésilien. Autant dire que cette piste fait clairement l’unanimité, et notamment dans l'esprit d’Hervé Penot.

« Luiz Gustavo possède des qualités qui ont manqué à l’OL la saison passée, notamment l’expérience et le caractère. Sans oublier la qualité technique que mettait en avant Juninho lors de sa présentation. Il n’aurait, en plus, aucun mal à se fondre dans un championnat qu’il connaît déjà très bien. Comme Marseille est entré dans une ère de dégraissage, le club pourrait ainsi voir baisser sa masse salariale. Pas certain que ce passage chez l’autre Olympique soit très apprécié chez les supporters de l’OM. Luiz Gustavo n’est pas le seul sur la liste des possibles renforts dans ce secteur, mais il a pour lui de plaire à tout le monde. Et ce n’est pas négligeable dans le contexte lyonnais de renouvellement des décideurs », a expliqué le journaliste de L’Equipe, qui estime donc que ce potentiel transfert de Gustavo à l’OL pourrait faire des heureux dans les deux camps. Pas sûr que les supporters phocéens soient de cet avis...