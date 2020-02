Lyon : L'OL interviewe JM Aulas, devinez quoi tout va bien !

Dans : OL.

Ce lundi, le site officiel de l'Olympique Lyonnais a eu l'occasion de faire une très très longue interview de Jean-Michel Aulas. Et forcément, tout va bien à l'OL.

On n’est jamais aussi bien servi que par soi-même et au lendemain du triste nul concédé par l’Olympique Lyonnais face à Strasbourg dans un Groupama Stadium désabusé, Jean-Michel Aulas a décidé de répondre aux questions posées par…l’Olympique Lyonnais. L’occasion pour le président de l’OL d’appeler une nouvelle fois à l’union sacrée autour de Rudi Garcia et de ses joueurs, considérant que ceux qui n’étaient pas pour Lyon étaient forcément contre Lyon. Pour Jean-Michel Aulas, l’espoir est encore là de finir sur le podium de la Ligue 1 et l’OL a encore de belles choses à jouer d’ici la fin de saison.

Après avoir rappelé dans un premier temps que, contrairement à Lyon, l’Olympique de Marseille n’avait pas eu un calendrier aussi dur que Lyon, et que les finances du club phocéens étaient dans le rouge, le président de l'Olympique Lyonnais a fait part de sa confiance. « Si le podium est-il encore jouable pour l’OL ? Oui, bien sûr, et je reste intimement convaincu que nous pouvons le faire, même si ce sera difficile. La victoire hier soir de Marseille (contre Lille) – que nous venons de battre en Coupe de France – nous positionne trop loin de la 2ème place, ce qui rend évidemment cet objectif difficile à atteindre désormais (...) Cependant, dans ce match nul contre Strasbourg qui, rappelons-le, est une très bonne équipe et reste sur une spirale très positive, il faut dans tout côté négatif, voir aussi du positif : ce week-end, nous avons repris 1 point à Rennes et à Lille qui seront nos concurrents dans le sprint final et pour la 3ème place. Nous sommes à 7 points de cette 3ème place. Il reste 13 journées avec 39 points en jeu, et donc tout reste évidemment possible. Il faudra pour cela que tout le monde tire dans le même sens, que le staff et tous les joueurs se transcendent, et il faut qu’il y ait une union sacrée de tous ceux qui viennent au stade et qui supportent l’OL, et alors là, j’en suis persuadé, nous allons réaliser une très grande fin de saison », explique notamment Jean-Michel Aulas, qui attendra la fin de saison avant de tirer le bilan de cette saison 2019-2020 assez spectaculaire pour Lyon.

Et le président de l’Olympique Lyonnais de rappeler que son club avait les reins suffisamment solides pour encaisser financièrement une saison sans Ligue des champions et que les supportes de l’OL doivent s’unir pour permettre au club de continuer à briller cette saison lors des coupes nationales, mais également en Ligue des champions. « L’enjeu en vaut vraiment la peine, le soutien exhaustif de tous ceux qui aiment l’OL et qui veulent vivre des saisons aussi passionnantes, malgré des échecs temporaires communs à toutes les équipes, même les plus grandes, nous impose de rester groupés et de ne pas donner à l’adversaire l’opportunité de nous déstabiliser », prévient Jean-Michel Aulas.