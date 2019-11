OL : Lucien Favre au chevet de Lyon, Daniel Riolo s'enflamme

Dans : OL.

Parti avec un handicap à l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia ne récupère pas vraiment de crédit.

L’ancien coach de l’OM continue de voir son bilan s’affaiblir, avec notamment la récente défaite à Saint-Pétersbourg qui met en danger l’avenir européen de l’OL. Au point de le voir prendre la porte en plein hiver, si jamais Lyon se manquait face à Leipzig, et ne parvenait toujours pas à redresser la barre en championnat ? C’est le scénario envisagé par Daniel Riolo, pour qui remplacer Rudi Garcia par un entraineur qu’il apprécie, pourrait remettre l’OL à sa place.

« Lucien Favre, cela peut être un entraîneur pour l’Olympique Lyonnais… Ce serait bien, imaginez que Rudi Garcia ne mange pas la dinde et soit viré à Noël. Pour le remplacer, Lucien Favre ce serait génial. Garcia, c’est bien qu’il ne se cache pas et qu’il ne fasse pas de langue de bois. Mais derrière ce discours, il faudrait que les joueurs l’entendent. Le problème à Lyon, c’est qu’on attend du mieux depuis le début de la saison. Il n’y a aucune amélioration depuis le départ de Sylvinho car les résultats obtenus par Garcia en Ligue 1, Sylvinho aurait également pu les avoir », a livré le consultant de RMC, conscient que Rudi Garcia ne fait actuellement pas mieux que son prédécesseur, qui a rapidement pris la porte. Difficile toutefois de voir Jean-Michel Aulas et Juninho changer encore d’entraineur, même si le fait que Lucien Favre soit en difficulté avec Dortmund, et pourrait lui aussi prendre la porte, aurait comme conséquence de faire monter la cote du Suisse, très apprécié par le président de l’OL.