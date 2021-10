OL : Lucas Paqueta tacle cet énorme cliché à Lyon !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

De l’avis de nombreux observateurs, Lucas Paqueta est le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison.

En l’espace de seulement quelques mois, le milieu de terrain brésilien a atteint un niveau exceptionnel à l’Olympique Lyonnais. Très complet, précieux défensivement et incroyablement juste techniquement, Lucas Paqueta est déjà indispensable à l’équipe de Peter Bosz. Le match face à Monaco samedi soir en est la parfaite illustration puisque l’entrée en jeu de l’ex-maestro de l’AC Milan a fait basculer le sort du match en faveur des Lyonnais. Si les supporters de l’OL doivent le recrutement de Lucas Paqueta à Juninho, il est clair que Peter Bosz doit également être félicité car son travail avec le meilleur joueur lyonnais depuis le début de la saison est remarquable. L’environnement de l’OL dans son ensemble est également capital selon Mathieu Bodmer.

Dans les colonnes de L’Equipe, le consultant de Prime Video souligne par exemple que la présence de nombreux joueurs brésiliens à l’OL est indispensable à Lucas Paqueta. « Il doit être reconnaissant vis-à-vis de Juninho qui a tout fait pour le faire venir. À Milan, il était peut-être un peu jeune et il a tiré certainement des enseignements de ce passage. L'OL, c'est le cadre idéal avec des Brésiliens et un coach proche. Il revient pour Monaco, veut jouer et les supporters aiment ça. Je suis coéquipier d'un mec comme ça, je me dis : il a envie lui. Tout devient plus facile » estime Mathieu Bodmer, totalement conquis par Lucas Paqueta. « Ce qui me frappe, c'est la répétition de ses efforts. On est loin du stéréotype du footballeur brésilien. Il met autant d'intensité défensive qu'offensive. Et que ce soit contre le PSG ou une autre équipe, il est à 100 %. Ce n'est pas souvent le cas chez tout le monde, certains ont tendance à tout donner face aux gros. Ça en fait un vrai leader sur le terrain ». Si en plus, la star de l’OL commence à combattre les clichés…