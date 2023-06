OL ‍: Louis-Jean patron du recrutement, Ponsot reste directeur du football ‍!

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a officialisé ce lundi midi la nomination de Matthieu Louis-Jean au poste de patron du recrutement. L'OL confirme également la venue de Martin Buchheit, directeur de la performance et Vincent Ponsot, qui conserve ses fonctions de Directeur Général du Football.

Dans un communiqué, l’OL a confirmé les différents changements qui interviennent dans son organisation sportive quelques semaines après le départ brutal de Jean-Michel Aulas. Conformément à ses annonces, John Textor a décidé de changer les hommes, même si Vincent Ponsot, qui était l’homme fort de JMA, reste finalement à ses fonctions de directeur général du football. « Matthieu Louis-Jean est nommé Directeur du Recrutement. Il prendra la tête d’une cellule entièrement repensée en profondeur qui renforcera son utilisation de la data, de la vidéo, ainsi que de l’intelligence artificielle. Le département recrutement bénéficiera également d’une importante augmentation de ses moyens, qu’ils soient matériels ou humains (…) Matthieu Louis-Jean pourra compter sur le soutien de John Textor qui s’impliquera personnellement dans la politique de recrutement de l’Olympique Lyonnais, aux côtés de Laurent Blanc, qui participera lui aussi à la construction de la meilleure équipe, dans le respect des valeurs de l’Olympique Lyonnais. Ils seront accompagnés au quotidien par Vincent Ponsot, qui conserve ses fonctions de Directeur Général du Football et dont les missions restent les mêmes : s’assurer de la faisabilité des opérations, les faciliter et répondre à tous les enjeux qui se présenteront avec le professionnalisme et la rigueur qu’on lui connait », annonce l’Olympique Lyonnais.

Révolution en cours à l'OL

🚨 L'Olympique Lyonnais restructure son organisation sportive 🔴🔵



Les arrivées conjointes de Matthieu Louis-Jean, directeur du recrutement et Martin Buchheit, directeur de la performance marquent une étape majeure dans notre restructuration



📰 Lire le communiqué ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) June 19, 2023

Autre décision, la nomination de Martin Buchheit au poste de directeur de la performance, un poste qu’il occupait récemment au PSG et à Lille. « Nous sommes heureux et fiers d'accueillir Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit à l'Olympique Lyonnais. Leur arrivée marque les premiers pas de notre projet sportif pour retrouver notre place en Europe, et tenir nos promesses envers nos supporters passionnés. Matthieu, Martin sont les profils parfaits pour y parvenir, et ils mettront toutes leurs expériences et leur excellence au service de notre club, de notre entraîneur, de son staff et de nos joueurs et surtout de notre communauté », se réjouit John Textor, président de l'Olympique Lyonnais.