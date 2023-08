OL ‍: Lorient recale cet indésirable, c'est violent ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Cette fin de mercato à l'OL promet d'être mouvementée. Le club rhodanien espère réaliser quelques ventes pour soulager ses caisses.

Laurent Blanc va devoir encore être patient en cette fin de mercato estival. Les Gones sont au coeur des rumeurs de transferts. Il se dit que Bradley Barcola n'est plus très loin d'un départ, lui qui est chaud à l'idée de signer au PSG. Le joueur formé à l'OL n'est pas le seul susceptible de quitter le navire d'ici au 1er septembre. C'est aussi le cas de Jeff Reine-Adélaïde. Le milieu de terrain ne fait plus partie des plans lyonnais. En fin de contrat en juin 2024, l'ancien d'Angers est poussé vers la sortie. Il a déjà une idée en tête de là où il voudrait rebondir. C'est en tout cas ce qu'indique ces dernières heures Olympique et Lyonnais.

Reine-Adélaïde, Lorient n'est pas emballé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Olympique Lyonnais (@ol)

Selon le média français, Jeff Reine-Adélaïde essaye de se placer au FC Lorient. Problème, les Merlus ne sont pas plus intéressés que ça par son profil... Pas le même son de cloche néanmoins pour L'Equipe, qui indique de son côté que les Bretons restent attentifs à sa situation et pourraient bien passer à l'action dans les prochains jours. Pour rappel, JRA reste la recrue plus chère de l'histoire du club, lui qui a été recruté à Angers en 2019 pour 25 millions d'euros. Laurent Blanc ne compte pas sur lui et ne l'a pas fait jouer lors des deux premières journées de Ligue 1. L'OL ne dirait pas non à la possibilité d'empocher un peu d'argent sur sa vente. Ces dernières saisons, Jeff Reine-Adélaïde n'a pas été épargné par les blessures et a tenté de se relancer à deux reprises en Ligue 1, d'abord à Nice puis à Troyes, pour des expériences loin d'être satisfaisantes. A 25 ans, JRA va certainement devoir faire un choix fort et s'inscrire dans la durée dans un nouveau projet taillé pour lui et dans lequel il sera vraiment désiré.