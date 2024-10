OL ‍: Lopes vit un calvaire, Riolo verse sa larme

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Cadre de la saison dernière, Anthony Lopes a été relégué dans la hiérarchie des gardiens à l’OL, où le titulaire est désormais Lucas Perri. La situation du gardien portugais à Lyon ne laisse pas insensible Daniel Riolo.

Gardien emblématique de l’Olympique Lyonnais ces dernières années, Anthony Lopes n’est plus le titulaire et le vit mal. C’est le moins que l’on puisse dire, lui qui a donné il y a quelques jours une interview à L’Equipe, dans laquelle il exprime sa souffrance face à la situation actuelle. Recruté en janvier dernier, Lucas Perri a été propulsé en tant que numéro un, et Anthony Lopes le savait depuis le début du mercato estival. Mis en garde, le gardien portugais a préféré rester à l’OL, malgré plusieurs opportunités de faire ses valises, et c’est précisément ce que lui reproche les supporters lyonnais. Car en gardant Lopes par défaut, le club rhodanien compte dans son vestiaire un joueur frustré, grassement payé, et dont le souci n°1 n’est pas vraiment l’épanouissement du collectif, ni du gardien titulaire Lucas Perri, bien au contraire.

OL : Lopes s'énerve, Pierre Sage s'en moque complètement https://t.co/9x0meHqFal — Foot01.com (@Foot01_com) October 2, 2024

Cette situation est source d’ennuis et Anthony Lopes n’a plus grand monde pour le défendre, si ce n’est Daniel Riolo. Dans l’After Foot, le journaliste de RMC a volé au secours du gardien portugais. « Je le dis souvent et c’est peut-être un défaut, les gardiens, ce n’est pas le poste que je regarde toujours en premier. Je ne sais pas si Lucas Perri est un monstre, Anthony Lopes a aussi fait des matchs durant lesquels il a fait des arrêts absolument dingues. Lucas Perri est meilleur, je peux vous suivre. Mais pour revenir à Lopes, il a fait une interview qui n’est pas habile. Mais j’ai du mal à ne pas avoir un peu d’empathie et un regard bienveillant sur un mec qui a été aussi longtemps dans un club » explique le journaliste, avant de poursuivre.

Daniel Riolo pas insensible à la situation de Lopes

« Il exprime clairement une souffrance, il est blessé, les supporters l’ont adoré. Peut-être qu’il ne s’est pas toujours bien comporté car quand tu es blessé, tu fais parfois des trucs un peu crados, tu as l’impression que la terre entière t’en veux. Mais moi, j’ai du mal à lui ne vouloir. En revanche, je comprends que l’OL veuille tourner la page, bien sûr, il n’y a aucun problème » a lancé Daniel Riolo, qui partage la peine d’Anthony Lopes et qui comprend que la page soit très difficile à tourner pour le gardien portugais. Titulaire pendant près de dix ans, Lopes n’est désormais plus dans les plans de son club formateur et quittera l’OL par la petite porte, en fin de contrat, en juin prochain. Une sortie dans la douleur qui ne laisse pas insensible Daniel Riolo.