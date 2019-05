OL : Lopes, Gorgelin… Lyon anticipe le départ d’un gardien au mercato

Dans : OL, Mercato.

Après la victoire à Nîmes (2-3) vendredi, Jean-Michel Aulas a confirmé le nombre de départs attendus.

A en croire le président, l’Olympique Lyonnais ne laissera partir que deux éléments majeurs, sans compter le capitaine Nabil Fekir dont le transfert était prévu l’été dernier. Pour le moment, il est difficile de deviner qui seront les deux autres bénéficiaires d’un bon de sortie. Et si un gardien de but était concerné ? Car selon le site de FC Inter News, le club rhodanien s’apprêter à envoyer un émissaire pour observer le Genoa, et plus précisément son portier Andrei Ionut Radu (22 ans, prêté avec option d'achat obligatoire par l'Inter), face à la Fiorentina dimanche soir.

A noter que l’OL aurait déjà supervisé le néo-international roumain cette saison. Preuve que la cellule de recrutement cherche un dernier rempart... pour remplacer Anthony Lopes ? Cela paraît peu probable même si les discussions pour sa prolongation traînent depuis des mois. Ce serait donc pour un poste de numéro 2. Mais dans la mesure où l’Inter Milan va racheter Radu pour 12 M€, cette deuxième hypothèse ne semble pas crédible. D'autant que l'on parle d'un gardien convoité par la Roma et le FC Séville.