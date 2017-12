OL : Lopes a fumé Mandanda, cet ancien de l'OL a adoré !

Dans : OL, OM, Ligue 1.

Coupable d’une grossière faute de main dès l’entame de la partie contre Lyon, Steve Mandanda a plombé l’OM au Groupama Stadium dimanche soir (2-0). Au contraire, Anthony Lopes a réalisé un match XXL face aux attaquants phocéens, repoussant notamment des tentatives de Lucas Ocampos, Adil Rami ou encore Luiz Gustavo dans les derniers instants de la partie. Ancien gardien de l’OL, Nicolas Puydebois a forcément apprécié cette bataille de gardiens ayant tourné à l’avantage de l’international portugais.

« On a assisté à un duel de gardiens. D’un côté, Mandanda, fautif sur le premier but lyonnais et de l’autre, Lopes, impérial de bout en bout. Le gardien de l’OL a été, encore une fois, décisif sur ce match. Il a réalisé quatre, cinq arrêts de grandes classes. Bravo ! » s’est-il enflammé sur le site Olympique-et-Lyonnais avant de mettre un bémol sur la prestation lyonnaise dans ce choc de la 18e journée. « Quand ton gardien est un artisan essentiel de ta victoire, c’est que tu as trop subi et manqué de maîtrise. L’OL a concédé beaucoup trop d’occasions et s’est mis en danger. Lyon a tenu bon grâce aux arrêts déterminants d’Anthony Lopes ». Il faudra remédier à ça pour l’OL, dès mercredi à l’occasion du déplacement à Toulouse pour clôturer l’année 2017…