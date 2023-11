OL ‍: Les supporters furieux, Tony Parker n’a rien à craindre

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Avant le coup d’envoi du match face à Metz (1-1) le 5 novembre dernier, Tony Parker avait annoncé son retour à l’Olympique Lyonnais. Et plus précisément au sein d’Eagle Football, la société du propriétaire John Textor. La nouvelle n’a pas plu aux Bad Gones. Mais l’ancien basketteur ne devrait pas représenter un problème.

Tony Parker avait surpris tout le monde. Passé au micro de Prime Video le 5 novembre dernier, juste avant le match face à Metz, le président de l’ASVEL avait annoncé son retour aux affaires à l’Olympique Lyonnais. « Je parle avec les joueurs, surtout avec Alex (Lacazette), Corentin (Tolisso), Maxence (Caqueret), ceux que je connais », confiait l’ancien basketteur au principal diffuseur de la Ligue 1.

🚨 @tonyparker annonce son retour au sein de l'organigramme lyonnais en direct sur Prime !#OLFCM pic.twitter.com/oWqFQ2tmPF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) November 5, 2023

« (...) J'ai parlé avec John Textor hier, il m'a demandé de m'asseoir à sa place, avait-il révélé. Il veut que je revienne dans le board de l'OL, il veut que j'intègre le board d'Eagle Football. Bien sûr moi j'ai envie d'aider. C'est un peu la même famille, l'OL et l'ASVEL, on est ensemble. Donc si je peux aider, avec plaisir. » Rappelons que Tony Parker, proche de l’ancien président Jean-Michel Aulas, avait intégré le conseil d’administration d’OL Groupe en juillet 2020, avant de le quitter en décembre dernier. Apparemment, l’ex-star des San Antonio Spurs ne serait pas mécontente de revenir.

TP loin du secteur sportif

Mais cette hypothèse plaît beaucoup moins aux Bad Gones qui lui ont fermé la porte à travers deux banderoles à l’Astroballe de Villeurbanne. « TP : l'OL n'a pas besoin de ton aide » et « Ta place est ici et nulle par ailleurs », a écrit le groupe de supporters près de la salle de l’ASVEL. Pas de quoi envisager de réelles tensions étant donné que Tony Parker ne s’approchera pas des Gones. En réalité, l’homme d’affaires, entouré d’autres investisseurs, est surtout candidat au rachat de l’Arena. Et de son côté, le propriétaire John Textor voit « TP » comme un lien avec les élus locaux. Rien d'important pour les Bad Gones a priori.