OL : Les rageux peuvent parler, Memphis se bouche les oreilles

Auteur d’une fin de saison 2017-2018 tout simplement sensationnelle, Memphis Depay est un peu moins en réussite depuis mi-août.

En effet, l’international néerlandais n’a marqué que cinq buts en Ligue 1 lors des six derniers mois écoulés. Des statistiques qui lui ont valu certaines critiques dans la capitale des Gaules, bien que son statut de titulaire ne soit pas encore véritablement remis en cause. Sur son compte Twitter, l’ancien attaquant de Manchester United a en tout cas fait passer un message à ses détracteurs. Ils peuvent parler autant qu’ils veulent, Memphis Depay ne les calcule pas…

« Je vois les gens qui balancent à mon sujet. Lorsqu’ils parlent de moi, c’est soit ils m’adorent à 100 %, soit je ne suis rien. Moi, j’essaie de toujours être bon. Mais je ne gaspille pas mon énergie à répondre à ceux qui doutent de moi. En revanche, j’écoute tous ceux qui m’aiment et qui veulent m’apporter quelque chose de positif » a lâché l’attaquant de l’OL sur son compte Twitter en ces périodes de fêtes de fin d’année. Face au FC Barcelone en début d’année 2019, Memphis Depay aura l’occasion de mettre définitivement fin au débat sur sa régularité et sur ses réelles capacités au plus haut niveau.

I see the people who are rocking all the way with me! It’s either 100 % or nothing! I’m good with both ways, I just don’t waste my energy to the ones that doubting me. Still love you though, but I wanna speak to people that can add something from my journey to there own life!