OL : Les millions d'euros pleuvent, Lyon bat tous les records

Dans : OL, Ligue 1.

Dans une bonne forme sportivement avec une 3e place confortée dimanche, l'OL est également installé dans un cercle vertueux sur le plan financier.

En effet, le produit des activités de l’OL a progressé de 19 % sur les neufs premiers mois de l’exercice. OL Groupe bat tous les records et l’institution en est fière puisqu’elle a annoncé un record de produits d’activités avec 223,8 ME sur la même période. La participation en Ligue des Champions a évidemment dopé les recettes, avec 70 ME en provenance de l’UEFA… contre 13 ME la saison dernière.

Mais l’exercice n’est pas encore terminé et du côté de l’OL, on espère dépasser la barre des 300 ME, notamment grâce aux grands événements (concerts, spectacles) organisés au Groupama Stadium durant l’été et dont la billetterie fonctionne déjà. Des ventes de joueurs effectués d’ici le 30 juin pourraient également doper les revenus. La saison dernière, les transferts avaient rapporté 65 ME à l’OL avec le départ de Lacazette à Arsenal avant le 30 juin. Cette saison, l’OL en est à 39 ME grâce aux départs de Mariano et Diakhaby. Des chiffres qui doivent faire jubiler Jean-Michel Aulas, dont on sait qu'il adore rappeler, à juste titre, que l'Olympique Lyonnais va bien.