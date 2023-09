OL ‍: Les joueurs ont fait sauter Blanc, le terrible aveu

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Viré de l’OL après seulement quatre journées de Ligue 1, Laurent Blanc n’aura pas fait de vieux os à Lyon, où il n’a pas été aidé par les joueurs.

Remplacé par Fabio Grosso, Laurent Blanc n’aura pas fait de vieux os à l’Olympique Lyonnais, où John Textor a décidé de le virer après seulement quatre journées de Ligue 1, avec un point au compteur. La deuxième partie de saison 2023-2024 avait pourtant été prometteuse mais l’aventure a finalement pris fin plus vite que prévu entre l’ancien entraîneur du PSG et le club rhodanien. Pour beaucoup d’observateurs, le départ de Laurent Blanc n’a pas été une surprise tant l’ex-sélectionneur de l’Equipe de France paraissait sans solutions, parfois défaitiste voire très détaché de ce qu’il se passait dans son propre club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Maxence Caqueret (@m.caqueret)

Mais pour Maxence Caqueret, hors de question de tirer sur l’ambulance. Au cours d’un entretien accordé à Canal +, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais est revenu sur les conditions du départ de Laurent Blanc. Et pour lui, il serait trop facile de mettre la responsabilité du mauvais début de saison de l’OL sur les épaules du champion du monde 1998. Au contraire, Maxence Caqueret estime que les joueurs ont eux aussi une énorme part de responsabilités.

Caqueret défend Blanc et charge les joueurs

« Ce qui n'a pas fonctionné avec l’ancien entraîneur Laurent Blanc ? Pour moi, le souci c'est que les joueurs n'en font pas assez. À ce stade-là, je pense que c'est à nous d'avoir cette connexion pour essayer de mobiliser tout le monde et d'être à 100% sur le terrain » a lancé Maxence Caqueret, qui ne se cache pas et qui reconnait que les joueurs doivent faire beaucoup plus à l’OL pour réussir à sortir de la crise sportive dans laquelle le club est englué. Ce ne sont pas les supporters qui vont dire le contraire, eux qui ont déjà fait savoir aux joueurs lyonnais après la défaite contre le PSG qu’ils devaient faire beaucoup plus d’efforts pour réussir à obtenir de meilleurs résultats. Ce qui n’arrive pas pour le moment, puisque les Gones ont de nouveau livré une prestation insipide contre Brest samedi soir avec une nouvelle défaite à la clé.