OL : Les joueurs de Lyon sont des gros egoistes, Domenech enrage

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Samedi, au lendemain de la défaite de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse du FC Nantes, Bruno Genesio a officiellement confirmé qu’il n’allait pas prolonger son contrat avec les Gones à l’issue de la saison. Une annonce qui divise chez les supporters, mais surtout chez les observateurs. Car de nombreux consultants estiment que ce sont davantage les joueurs qui sont à blâmer, en cette fin de saison qui est pour l’instant catastrophique. C’est par exemple l’avis exprimé par Raymond Domenech, lequel est dépité de voir que chacun se préoccupe davantage de sa situation personnelle et du mercato, que de l’intérêt du collectif.

« Cela ne changerait rien que Bruno Genesio parte. Les joueurs n’ont qu’une envie, c’est d’être transférés. Mais s’ils s’imaginent qu’ils le seront en faisant ce qu’ils font en ce moment, ils peuvent rêver. Ils vont rester une année de plus à revivre la même chose. Remettons les responsabilités où elles sont. Ce n’est pas le cas de Bruno mais de Depay, de Fekir ou de Traoré. Même Aouar, quand il revient défendre, il me fait pitié. Les joueurs doivent se regarder dans la glace. Il y a aussi les supporters qui sont responsables. Ils ont miné le terrain de Bruno et du club » a confié sur La Chaîne L'Equipe l’ancien sélectionneur de l’Equipe de France, qui n’hésite pas à pointer certains joueurs du doigt en les nommant directement. Ils apprécieront…