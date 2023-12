OL ‍: Sage a le vestiaire avec lui, Genesio et Sampaoli vont patienter

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Alors que les noms de Bruno Genesio et de Jorge Sampaoli continuent à circuler autour de l’Olympique Lyonnais, Pierre Sage prend de plus en plus de crédit au sein du vestiaire rhodanien. Si bien qu’il pourrait être maintenu à son poste jusqu’à la trêve hivernale au moins ?

Suite aux échecs de Laurent Blanc et de Fabio Grosso avec l’effectif actuel de l’OL, pas grand-monde ne croyait au miracle avec Pierre Sage, nommé entraîneur intérimaire le 30 novembre dernier. Et pourtant, avec le directeur de son centre de formation à sa tête, Lyon a retrouvé le sourire. Après une défaite encourageante à Lens la semaine passée (2-3) puis la claque subie à Marseille mercredi (0-3), le troisième match de Sage à la tête de l’OL face à Toulouse était attendu avec impatience par tous les suiveurs des Gones.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le technicien français n’a pas déçu. Vu que pour son premier rendez-vous au Groupama Stadium, Sage l’a emporté grâce à un triplé d’Alexandre Lacazette (3-0). Le deuxième succès de la saison pour l’OL et le premier à domicile depuis le 27 mai dernier. Preuve que ce résultat contre le Téfécé va compter dans la dure saison lyonnaise. Mais alors, est-ce que cette victoire avec la manière va changer l’avenir de Pierre Sage, qui semblait en ballottage défavorable depuis la défaite à l’OM ? Le principal intéressé ne le sait pas.

« Je suis au service de mon club »

Pierre #Sage ne sait pas s'il sera toujours sur le banc pour #Monaco. "Je suis très à l'aise avec ça si ça doit s'arrêter et si je dois retourner à l'académie. Je suis au service de mon club." #OL — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) December 10, 2023

« Je suis très à l’aise avec le fait que si ça s’arrête demain, je n’ai aucun problème avec ça. Si ça doit continuer, je serai très à l’aise avec ça aussi. Je suis au service de mon club. Si demain, je dois retourner à l’Académie, je donnerai le meilleur de moi-même. Si demain, je dois continuer à aider cette équipe, j’en ferai tout autant. Ce qui est important est que l’ensemble des gens avec qui je travaille sache qu’ils peuvent compter sur moi, qu’importe la mission qui me sera confiée », a lancé Sage en conférence de presse après le match contre Toulouse.

L’intérim de Pierre Sage prolongé ?

« IL A CE RÔLE DE MESSAGER »



Maxence Caqueret évoque l’importance qu’apporte le coach Pierre Sage dans le groupe lyonnais.#OLTFC pic.twitter.com/MWpeIkQdki — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) December 10, 2023

Quoi qu’il en soit, et alors qu’un duel Genesio - Sampaoli s’annonçait pour prendre sa succession, Sage va faire douter John Textor et David Friio. Tout simplement parce que désormais, tout le groupe lyonnais est derrière son nouvel entraîneur. Ce qui s’est vu en direct au stade, sachant que sur le troisième but lyonnais contre Toulouse, le buteur Lacazette s’est directement dirigé vers son coach avant que les Gones ne se sautent tous dans les bras. Une scène montrant que Sage a vite réussi à fédérer un effectif à la dérive, comme l’a d’ailleurs expliqué Maxence Caqueret après la rencontre. « On apprécie tous le coach. Il fait du très bon boulot. Il a ce rôle de messager qui est hyper important et tout le monde le comprend. Donc c’est une force de plus avec l’effectif en ce moment. On est de tout cœur avec lui », a avoué le milieu lyonnais, qui ne serait pas contre le fait que Sage puisse poursuivre sa mission commando jusqu’à la trêve hivernale, au moins…