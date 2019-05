OL : Les grands d’Europe adorent Genesio, Bertrand Latour se marre

Dans : OL, Ligue 1.

En fin de contrat à l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio attend des propositions pour rebondir.

Le futur ex-entraîneur des Gones aimerait retrouver un banc pour la saison prochaine, notamment à l’étranger. C’est pourquoi le technicien de 52 ans s’est entouré du célèbre agent Pini Zahavi. Reste à savoir si l’Israélien saura lui trouver l’opportunité espérée. Pour le moment, seul Newcastle se serait intéressé à son profil. Pas de quoi emballer un Bertrand Latour très moqueur.

« Fort de son bilan et des productions lyonnaises tout au long de la saison, je suis certain que l’Europe entière va s’arracher Bruno Genesio, s’est amusé le journaliste de RTL et de L'Equipe. Et comme tous les grands entraîneurs, il va trouver un club très rapidement… » Ironique, notre confrère n’y croit pas une seule seconde. Au contraire, selon lui, le natif de Lyon aura du mal à trouver une équipe du calibre de l’OL.

La stat accablante

« Pour être plus sérieux, je rappellerais quelque chose de factuel : Lyon n’a gagné qu’un seul match de Ligue des Champions cette saison, a-t-il souligné. On parle d’un grand club pour Bruno Genesio, mais prenez l’exemple de Newcastle, ce n’est pas un grand club ! Il n’y a qu’à regarder leur classement depuis des années. Si son bilan est si bon que vous le dites, il doit trouver un club aussi bon que Lyon, c’est-à-dire un club "niveau" 8es de finale de Ligue des Champions. » A priori, ça s’annonce compliqué…