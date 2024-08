OL ‍: Les chiffres terrifiants d'un été maudit

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Battu par Monaco 2-0 ce samedi, l'OL a connu un après-midi difficile dans le résultat comme dans la manière. Avec deux défaites en deux matchs, les mauvais souvenirs de l'été 2023 ressurgissent bel et bien.

Les étés se suivent et se ressemblent pour les supporters lyonnais. Comme la saison passée, l'OL commence la saison par deux claques d'entrée. Mais, cette fois-ci c'est d'autant plus rageant que l'OL avait fini la saison précédente en boulet de canon. Battu par Monaco 2-0 ce samedi après avoir perdu à Rennes 3-0, l'OL est dernier de Ligue 1. Plus que les résultats comptables, c'est la manière qui inquiète dans le Rhône. Incapable de marquer depuis la reprise, l'OL a été d'une faiblesse inouïe dans le jeu. Opta le souligne sur X : Lyon n'a tiré qu'une fois au but cet après-midi. Ce n'était jamais arrivé en 18 ans d'analyses pour le géant de la statistique sportive.

1 - Lyon n’a tenté qu’un seul tir contre Monaco aujourd’hui, son plus faible total dans un match de Ligue 1 depuis qu’Opta analyse la compétition (2006/07). Néant. #OLASM pic.twitter.com/KssaN7Oxn8 — OptaJean (@OptaJean) August 24, 2024

La zone rouge s'habitue à l'OL

Sur le début de saison global, l'embellie de la fin de saison dernière est déjà oubliée. Le compte Data OL confirme en chiffres le déclassement du club rhodanien. « L’OL n’a remporté aucun de ses deux premiers matchs de Ligue 1 lors de deux saisons consécutives pour la première fois depuis les éditions 1991-92 et 1992-93 », publie t-il sur X.

L’OL n’a remporté aucun de ses deux premiers matchs de Ligue 1 lors de deux saisons consécutives pour la première fois depuis les éditions 1991-92 et 1992-93.#OLASM — Data OL (@OL_Data) August 24, 2024

Data OL fait aussi remarquer que l'OL vient d'enchaîner deux journées de suite dans la zone rouge. Une grande première depuis les premiers jours de Pierre Sage sur le banc de l'OL, soient les 14e et 15e journées de la saison dernière. Une série de trois succès de rang (Toulouse, Monaco, Nantes) avait permis aux Lyonnais de devenir barragistes à la trêve avant la grande remontée de 2024. Pierre Sage et ses troupes sont plus dans le dur que jamais, et ce n'est pas un simple accident. Le spectre des périodes Blanc-Grosso ressurgit brutalement et le miracle de la saison passée ne se reproduira pas forcément...