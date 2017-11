OL : Les chiffres ne mentent pas, Cornet est en crise à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Titulaire contre Montpellier, Maxwell Cornet n’a pas profité du temps de jeu qui lui a été offert pour briller contre la meilleure défense de L1 au Groupama Stadium dimanche après-midi.

Aligné sur le côté droit de l’attaque à la place de Bertrand Traoré, l’international ivoirien a raté tout ce qu’il a entrepris, ou presque. En crise de confiance, l’ancien attaquant du FC Metz ne parvient plus à être décisif pour l’Olympique Lyonnais. Les chiffres ne mentent pas…

Auteur d’une saison très aboutie en 2016-2017 (10 buts, 3 passes décisives), Maxwell Cornet patine depuis août. Utilisé à 14 reprises cette saison par Bruno Génésio toutes compétitions confondues (4 titularisations), l’ailier droit de l’OL n’a délivré que 2 passes décisives et n’a inscrit aucun but. Au-delà de ces chiffres, c’est la participation de Maxwell Cornet au jeu de l’OL qui a de quoi inquiéter.

À l'aube d'un véritable marathon, Génésio aura besoin de Cornet

Depuis le début de la saison, le natif de Bregbo n’a tenté que 6 tirs (3 cadrés), une statistique effroyable pour un attaquant après plus de 3 mois de compétition. Autre stat qui a de quoi inquiéter : le n°27 de l’OL n’a même pas réussi la moitié de ses dribles. Surtout, il en tente beaucoup moins que la saison passée (seulement 10 dribles tentés, 4 réussis). Au moment où l’Olympique Lyonnais se prépare à un véritable marathon entre Ligue Europa, Coupe de la Ligue et championnat jusqu’à Noël, Maxwell Cornet aura forcément de nouveau sa chance dans les prochains jours. Mais il faudra assurément montrer beaucoup plus pour rester dans les plans de Bruno Génésio, qui a œuvré pour le conserver cet été malgré l’intérêt de plusieurs clubs de Premier League et de Bundesliga…