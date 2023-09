OL ‍: Les ambitions de John Textor, c'est de la folie

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Avec deux matchs nuls et déjà 4 défaites après six journées disputées, l'Olympique Lyonnais est avant-dernier de la Ligue 1. Pourtant, John Textor continue d'ambitionner une place européenne en fin de saison. Ce qui fait bien rire ce consultant rhodanien.

Laurent Blanc n'aura pas résisté longtemps à la tempête lyonnaise. C'est désormais Fabio Grosso, un ancien de la maison, qui va avoir la lourde tâche de redresser le club. Malgré le début d'exercice 2023/2024 catastrophique de l'OL, John Textor reste persuadé que les Gones vont parvenir à se ressaisir et à être Européens en mai prochain. Il faudra ainsi terminer dans les 5 premières places ou réaliser un exploit en Coupe de France. Lors de l'émission Tant qu'il y aura des Gones, Nicolas Puydebois s'est exprimé sur la prédiction du président de Lyon. L'ancien gardien de l'OL estime que l'homme d'affaires américain est bien trop prétentieux et que la situation est bien plus grave qu'il ne le pense.

L'objectif irréalisable de John Textor fixé à l'OL

« Le club se dirige vers de grandes désillusions. John Textor dit qu'il faut être européen à la fin de la saison, avançons étape par étape. D'abord sortir du marasme, regagner de la confiance et des matchs, pour ensuite réadapter l'objectif si on voit qu'on est mieux. Mais aujourd'hui, le plus important selon moi, c'est de se maintenir. On a vu trop de club dire que ça n'arrivait pas qu'aux autres descendre. On voit le déclassement au fur et à mesure » a déclaré le consultant qui n'est clairement pas optimiste pour la suite de la saison des Lyonnais. Le prochain match sera contre Reims et l'OL devra impérativement s'offrir sa première victoire. Car désormais, la Ligue 1 n'a plus que 18 clubs et donc seulement 34 journées. Les points sont donc très importants à prendre, que ce soit pour l'objectif d'être européen, ou du maintien.