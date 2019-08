OL : Le tirage de la C1 ne l’excite pas, Tousart a une autre priorité

Dans : OL, Ligue des Champions, Ligue 1.

Après la défaite à Montpellier (1-0) mardi en Ligue 1, le prochain rendez-vous de l’Olympique Lyonnais sera à la télévision ce jeudi.

A partir de 18 heures, les Gones suivront attentivement le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Un moment que tous les hommes de Sylvinho attendent forcément avec impatience, sauf peut-être Lucas Tousart. Apparemment spécialiste de la langue de bois, le milieu défensif assure qu’il ne pense pas encore au début de la compétition le mois prochain. Non, l’international Espoirs français se dit concentré sur le prochain match de championnat contre Bordeaux.

« Le tirage au sort ? Je n'ai pas forcément de préférence. Il n'y a que des grosses équipes en Ligue des Champions. On verra, on va regarder le tirage tous ensemble. On verra ce qui se passe, et on prendra les équipes contre lesquelles on va jouer, a réagi le Lyonnais. Pour l'instant, on est focalisé sur la Ligue 1. Cela va arriver très vite bien sûr, mais on a des matchs importants à partir de samedi. Il faut d'abord penser à samedi avant de penser à la Ligue des Champions. » C'est bien connu, on prend les matchs les uns après les autres…