OL ‍: Le rêve d'un mercato totalement fou est de retour

Par Mehdi Lunay

L'Equipe de France Espoirs a atomisé Chypre 9-0 à Grenoble mardi soir. Une superbe prestation réalisée sous le regard averti de Matthieu Louis-Jean. Le directeur du recrutement de l'OL était au stade des Alpes avec une possible pépite dans le viseur.

La Ligue des Talents n'a pas volé son nom. Voilà ce que les spectateurs de Grenoble pensaient après le match des Espoirs contre Chypre mardi soir. Les joueurs de Thierry Henry ont régalé avec un succès 9-0 sur leurs homologues chypriotes. Dans le public du stade des Alpes, un homme était plus concentré que les autres : Matthieu Louis-Jean. Selon Le Progrès, le directeur du recrutement de l'OL était présent en tribunes pour la démonstration des Espoirs tout comme d'ailleurs Florian Maurice. Le directeur sportif rennais et Louis-Jean avaient sans doute un joueur dans le viseur pour le prochain mercato.

Akliouche, Merlin, Restes, les supporters de l'OL rêvent

Qui pouvait bien être la cible de Matthieu Louis-Jean ? Aussitôt sa présence à Grenoble confirmée que les idées les plus folles ont traversé l'esprit des supporters lyonnais. Il faut dire que les joueurs talentueux ne manquaient pas dans le onze français. Et si certains semblent inaccessibles comme Tel, Zaire-Emery ou Wahi, d'autres éléments suscitaient l'espoir des supporters lyonnais sur les réseaux sociaux comme Quentin Merlin, Guillaume Restes ou Maghnes Akliouche.

D'après les informations de @leprogreslyon Mathieu Louis-Jean est actuellement au match de l'équipe de France espoirs 🤔



Le latéral nantais revenait le plus souvent dans les commentaires. Il faut dire qu'il est le plus abordable du lot financièrement. L'OL aurait bien besoin de Merlin en ce début de saison, Tagliafico n'ayant pas retrouvé son niveau passé et ayant par moments des envies de départ. Guillaume Restes a aussi été cité à plusieurs reprises, incarnant peut-être l'avenir au poste de gardien face à un Anthony Lopes contesté par une certaine frange des supporters. Enfin, plus étonnant, Maghnes Akliouche est souvent cité. Si son talent est indéniable, il semble improbable de le voir quitter le leader monégasque pour l'OL à court terme.