OL : Le PSG ne dérange pas du tout Aouar

Dans : OL.

Annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar a finalement gardé sa place au sein de l’Olympique Lyonnais.

Suivi par plusieurs clubs anglais, et notamment par Arsenal, Houssem Aouar n’a pas eu la chance d’être transféré dans un très grand club européen. Malgré son bon Final 8 en Ligue des Champions en août dernier, l'international français n’a tout simplement pas reçu la proposition qu’il désirait, et l’OL non plus. Sous contrat jusqu’en 2023 chez les Gones, le milieu de terrain a donc décidé de demeurer une saison de plus dans son club formateur. Malgré quelques difficultés, entre les blessures et le Covid-19, Aouar reste un titulaire indiscutable dans l'esprit de Rudi Garcia. Auteur de deux buts et de trois passes décisives en 11 matchs de L1, le joueur de 22 ans est pleinement concentré par le projet lyonnais. Même en janvier prochain avec l’ouverture du mercato hivernal ? Aouar jure que oui.

« Le mercato d’hiver, un problème ? Honnêtement, je ne pense pas que ça va perturber l’équipe. On est des professionnels, ça ne doit pas nous perturber. On va aborder cette période-là comme toute la saison. Lors du mercato précédent, cela a énormément parlé. J'espère que cela ne va pas rentrer dans les têtes de certains. En tout cas, on est motivés, que ce soit en janvier ou en juin. Honnêtement, je ne regarde pas le mercato. L’intérêt du PSG ? Je suis ici à Lyon et j'essaie de progresser personnellement en faisant la plus belle saison possible. Bien sûr, on ne sait pas de quoi est fait demain. Mais je suis très motivé pour apporter le plus à l’équipe », a expliqué, en conférence de presse, Aouar, qui sait que son avenir pourrait passer le PSG, sachant que les dirigeants lyonnais et parisiens discutent d’un éventuel transfert pour l’été prochain.