PSG : Aouar à Paris, Leonardo met le turbo !

Dans : PSG.

Régulièrement évoqué parmi les prétendants à la signature d’Houssem Aouar, le Paris Saint-Germain pourrait rapidement passer à l’action.

Très courtisé cet été, Houssem Aouar figurait notamment sur les tablettes de la Juventus Turin, d’Arsenal et à un degré moindre du Paris Saint-Germain et du Real Madrid. Malgré des intérêts prestigieux à travers l’Europe, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est resté au sein de son club formateur, la faute à des offres insatisfaisantes aux yeux de Jean-Michel Aulas. Le président rhodanien a fixé le prix de son joyau à 50 ME sur le marché des transferts et malgré la crise du Covid-19, il n’a absolument pas l’intention de revoir son devis à la baisse. Une donnée que le Paris Saint-Germain a bien prise en compte… mais qui ne semble pas refroidir Nasser Al-Khelaïfi selon le Corriere dello Sport.

Et pour preuve, le média italien dévoile dans son édition du jour que le Paris Saint-Germain travaille d’arrache-pied pour parvenir à un accord avec l’Olympique Lyonnais dans le but de recruter Houssem Aouar l’été prochain. Le directeur sportif Leonardo est sur le coup, lui qui tente également d’amadouer Everton afin de décrocher la signature de Moise Kean. Deux dossiers chauds pour le directeur sportif du PSG, en pleine gymnastique des priorités dans la capitale française alors qu’il négocie en parallèle les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Au sujet d’Houssem Aouar, le média italien rappelle que les exigences de Jean-Michel Aulas sont toujours les mêmes que cet été, à savoir 50 ME. Enfin, le doute plane sur les envies du joueur, dont l’envie ou non de rejoindre le PSG cet été n’est pas dévoilée…