OL : Le PSG craque sur Paqueta, c'est 60 millions d'euros !

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Lucas Paqueta fait rêver le PSG, et notamment Leonardo qui l'avait fait venir au Milan AC. L'OL n'est pas vendeur, à moins d'une offre folle.

Très décevant en cette première partie de saison, l’Olympique Lyonnais n’a pas beaucoup de satisfaction à souligner. Le niveau d’Anthony Lopes en est une, et celui affiché par Lucas Paqueta, surtout dans le premier tiers de la saison, est également remarqué. L’international brésilien a porté offensivement son équipe, jouant presque à tous les postes où Péter Bosz avait besoin de lui, ce qui a pu le desservir au final. Mais le numéro 10 de l’OL a en tout cas porté son équipe sur le terrain, et cela s’est vu. Notamment contre le PSG, où il avait sorti le grand jeu pour faire quasiment à lui tout seul trembler la défense parisienne. Ce match a marqué les esprits du côté du PSG, où Leonardo connait très bien le dossier. Le directeur sportif du Paris SG avait en effet lâché 40 millions d’euros pour recruter Lucas Paqueta depuis Fluminense jusqu’au Milan AC en 2019, même si le gaucher n’avait pas réussi à faire l’unanimité du côté de la Lombardie. Sa relance à l’OL le met de nouveau dans le viseur d’un ténor européen.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lucas Paquetá (@lucaspaqueta)

A 24 ans, Paqueta semble en effet avoir digéré l’acclimatation en France et représente pour Leonardo un joueur capable de donner de la puissance et de la variété au milieu de terrain du PSG. Ce ne sera pas pour cet hiver, l’OL n’étant pas disposé à le lâcher et Paris ayant surtout pour obligation de dégraisser avant de faire des folies. Mais pour cet été, L’Equipe affirme que Leonardo compte bien passer à l’action. Ce sera d’autant plus facile si Lyon ne se réveille pas, et termine loin de son objectif de podium et donc de Ligue des Champions. Au PSG, Paqueta se trouverait en terrain conquis, avec notamment la possibilité de retrouver Neymar, son copain de la sélection.

Lucas Paqueta, c'est 60 millions d'euros

Ce transfert n’existe pour le moment que dans la tête de Leonardo, aucun contact officiel n’ayant été pris. Paqueta possède un contrat longue durée allant jusqu’en juin 2025, et l’OL l’a fait venir pour 20 millions d’euros, ce qui reste un investissement copieux. Jean-Michel Aulas n’est pas vendeur pour celui qui est la star de son effectif, même si le quotidien sportif a déjà une idée du tarif qui sera nécessaire pour faire craquer Lyon. Il faudra au moins 60 millions d’euros pour faire réfléchir l’OL, surtout que le joueur, qui pourrait être tenté par le PSG, vient de refuser Newcastle et se dit très heureux à Lyon, conscient qu’il vient de relancer une carrière qui s’embourbait du côté du Milan AC.