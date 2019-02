OL : Le PSG au tapis, Pierre Ménès met un taquet aux Lyonnais

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Grosse affiche et donc grosse performance pour l’Olympique Lyonnais, qui a pris le meilleur sur le Paris SG pour s’imposer 2-1 ce dimanche soir au Groupama Stadium.

Comme souvent, les Lyonnais ont été à la hauteur de l’événement en affichant un niveau de jeu de type Ligue des Champions, parvenant à presser haut une équipe parisienne qui avait parfois beaucoup de mal à s’en sortir. Et dire que, passée la mi-saison, cette prestation ne remet clairement pas en jeu le titre de champion de France, mais sert simplement à l’OL à confirmer sa troisième place sur le podium. Pour Pierre Ménès, cet immense gâchis est impardonnable et empêche la formation de Bruno Genesio de viser plus haut.

« Comme l’an passé, l’OL a donc brisé l’invincibilité en championnat du PSG, dans un match de très haut niveau où les deux gardiens se sont illustrés. Un match où Lyon a prouvé, une fois de plus - et c’est à la fois un compliment et une critique - qu’il savait hausser son niveau de jeu face à des adversaires prestigieux. Du coup, quand on voit la prestation des Lyonnais hier soir, on ne peut pas s’expliquer que cette équipe soit virtuellement à 19 points du PSG au classement. Comme la saison dernière, les hommes de Génésio ont partagé les points avec Paris ce qui confirme que le problème lyonnais est ailleurs. Le jour où l’OL parviendra à gommer ce terrible point faible, il pourra, même avec un budget deux fois inférieur, contester la suprématie du PSG », a prévenu le consultant de Canal+, qui sait bien que ce sont sur des matchs « à leur portée » que les Lyonnais perdent chaque année le pied dans la course au titre.