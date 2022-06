OL : Le prix de Tetê dévoilé, Lyon choqué

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL sera l'une des équipes à suivre cet été lors du mercato. Le club rhodanien veut conserver Tetê mais le prix demandé par le Shakhtar fait froid dans le dos.

Trouvaille du board lyonnais au printemps compte tenu de la situation en Ukraine, Tetê a vite mis tout le monde d'accord. Le Brésilien de 22 ans a eu le temps en à peine quelques mois de de marquer deux buts mais surtout de donner cinq passes décisives en Ligue 1. Le talent et le comportement du joueur plaisent beaucoup à l'OL et aux fans du club. Le club rhodanien est intéressé par l'opportunité de conserver Tetê, qui était seulement prêté par le Shakhtar. Mais tout cela aura un prix. Et un prix qui a de quoi refroidir l'OL, en proie à des difficultés économiques et qui ne disputera pas de coupe d'Europe la saison prochaine.

Tetê à l'OL, le prix refroidit Aulas

🔴 L'Olympique Lyonnais devra débourser 28M€ pour recruter définitivement Tetê cet été, annonce Le Dauphiné Libéré !



L'OL trouverait ce prix trop important, surtout qu'il ne reste qu'un an de contrat au brésilien. pic.twitter.com/Axt3IOLCGf — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 3, 2022

Selon les informations du Dauphiné Libéré, le Shakhtar Donetsk demande près de 28 millions d'euros à l'OL pour lâcher Tetê. Un prix exorbitant alors que le contrat du Brésilien expire en décembre 2023. Dans ces conditions, pas certain de voir l'ailier droit rester à l'OL la saison prochaine. Ce serait un coup dur pour Peter Bosz, plus que satisfait des performances de Tetê depuis son arrivée dans le Rhône. Le média annonce en revanche, et c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais, que le Brésilien est reconnaissant de la confiance que lui a accordée le club lyonnais et qu'il se voit bien rester au club. Mais à 28 millions d'euros, quasiment aucune chance de voir Tetê rester à Lyon. Surtout que le club prépare de la place pour faire revenir Alexandre Lacazette et peut-être même Corentin Tolisso. L'été promet d'être chaud à Lyon, pour le plus grand plaisir de supporters frustrés par les derniers mois vécus par l'équipe, notamment en Ligue 1. Du côté des départs, on annonce celui d'Houssem Aouar, en plus des fins de prêts d'Emerson et de Tanguy Ndombele.