OL : Le première festival au Groupama Stadium reporté en 2021

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais organisait son premier festival musical cet été, mais il est finalement décalé à 2021, coronavirus oblige.

Il n’y avait plus le moindre doute, mais c’est désormais officiel, le Felyn Stadium Festival, qui devait se dérouler les 19 et 20 juin prochains au Groupama Stadium n’aura pas lieu. Dans un communiqué, l’Olympique Lyonnais a officialisé cette décision qui fait suite aux annonces du Président de la République lundi soir, Emmanuel Macron ayant interdit les festivals au moins jusqu’au 15 juillet. Si le Felyn Festival 2020 est annulé, l’édition 2021 est d’ores et déjà prévue les 18 et 19 juin.

OL Groupe précise cependant que l’affiche prévue cette année, avec comme headliners DJ Snake et les Red Hot Chili Peppers, pouvait changer l’an prochain. Contrairement à d’autres organisateurs de concerts, le Felyn Festival remboursera ceux qui souhaitent l’être, même si forcément les producteurs espèrent que les spectateurs décideront d'échanger directement les tickets pour l'an prochain.