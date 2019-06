OL : Le nouveaux prix de Fékir fait tilt, un club de prestige débarque

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Au contraire de l’été dernier, où Liverpool avait rapidement trouvé un accord avec l’Olympique Lyonnais pour le faire signer avant que tout ne tombe à l’eau après la visite médicale, Nabil Fékir ne croule pas sous les offres cet été. Le champion du monde devait s’en douter après une saison timorée et les doutes sur son état de santé pour un contrat longue durée. Mais sa situation contractuelle avec une seule année de contrat restante le rend quand même intéressant. C’est ce que se dit le Milan AC, qui est entré dans la danse selon France Football.

Le club lombard ne disputera pas la Ligue des Champions, mais a des arguments à faire valoir avec sa volonté de reconstruire une équipe capable de revenir par la grande porte en Coupe d’Europe. La baisse du prix de Nabil Fékir demeure intéressante, puisque le meneur de jeu a vu son tarif passer de 60 ME à 30 ME, même si l’OL espère en récupérer 35 à 40 ME. Ce sera difficile pour un joueur qui sera libre en juin 2020, même s’il se murmure que, si le Lyonnais ne trouvait pas de point de chute cet été, tout serait alors tenté pour lui faire prolonger son contrat et éviter ainsi une opération à zéro euro dans un an. Cela peut se comprendre, même si Nabil Fékir aurait alors un choix total devant lui dans ces conditions.