OL : Le nouveau taulier de Lyon fait une annonce avant le mercato

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Recruté par l’OL en provenance de Manchester City alors que les supporters attendaient plutôt l’international portugais Ruben Dias, Jason Denayer s’est vite imposé comme le taulier de la défense lyonnaise. Rapide, puissant et bon de la tête, l’international belge fait l’unanimité et ses bonnes prestations lui ont valu d’être rappelé en sélection… et d’attirer des convoitises en vue du mercato. Interrogé à ce sujet par La Dernière Heure, le nouveau taulier de l’OL a néanmoins clos le débat sur son avenir. En effet, un départ cet été est inenvisageable pour celui qui a déjà beaucoup bourlingué depuis le début de sa jeune carrière.

« J’ai besoin de stabilité et c’est clair que je vais rester à Lyon l’an prochain. C’est ma première saison à l’OL et je ne pense pas à partir. Et je ne pense pas non plus que le club me laissera partir » a confié Jason Denayer, de manière à vite clore le débat sur un éventuel transfert au mercato. Reste maintenant à savoir si Jean-Michel Aulas recevra sur son bureau des offres difficilement refusables pour Jason Denayer. Sachant que le président rhodanien a confié dans Téléfoot il y a deux semaines qu’il n’y aurait qu’un seul départ majeur à Lyon lors du mercato estival, et que les regards sont davantage tournés vers Tanguy Ndombele ou Memphis Depay que vers Jason Denayer…