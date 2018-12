OL : Le mystère du groupe WhatsApp Parc OL dévoilé !

Dans : OL, Ligue 1.

On le sait, les footballeurs adorent les réseaux sociaux, mais ils apprécient également communiquer de manière plus confidentielle sans que leurs états d'âme s'étalent au grand jour. C'est ainsi que des groupes se créent sur Telegram ou WhatsApp afin de pouvoir causer tranquillement et loin des regards indiscrets. Et dans L'Equipe, Jordan Ferri confie que plusieurs anciens et actuels joueurs de l'Olympique Lyonnais échangent chaque jour sur un groupe Parc OL. Une manière de garder un lien, même avec des joueurs n'ayant pas particulièrement brillé sous le maillot de Lyon.

« On a un groupe WhatsApp qui s'appelle Parc OL où tout le monde se parle tous les jours, avec Sergi (Darder), Jaja (Jallet), Morel, Valbuena..., explique Jordan Ferri, qui affirme avoir coupé le cordon ombilical avec l’Olympique Lyonnais, enfin presque. C'est symbolique mais c'est ça. On coupe avec le confort, le quotidien, mais je sais que beaucoup de joueurs formés à Lyon reviendront dans les bureaux, le staff, comme aujourd'hui Grégory Coupet, Claudio Caçapa... Avec Gonalons, Umtiti, Tolisso, Grenier, on se disait dans le vestiaire : "Le futur staff est peut-être là." Mais on n'a pas encore défini les rôles (rires). » Il n'est toutefois pas certain que cette prophétie de jeunesse se réalise.