OL : Il confirme son départ et s’explique sur le clash avec Genesio

Dans : OL, Ligue 1.

Petite surprise lors de la conférence de presse de l’Olympique Lyonnais, Bruno Genesio n’était pas le seul membre du staff à se présenter devant les médias.

Aux côtés de l’entraîneur des Gones, le médecin Christophe Baudot a surpris les journalistes. « Suite à des informations mensongères qui ont été relatées ces derniers jours, nous avons souhaité que Christophe vienne s’exprimer sur sa situation personnelle », a annoncé Genesio. On comprenait vite que le thème à venir concernerait le départ du médecin qui, selon certaines rumeurs, serait lié à un désaccord lors du huitième de finale retour de la Ligue des Champions à Barcelone (5-1).

Rien à voir avec Genesio

Alors que le staff médical souhaitait immédiatement remplacer le gardien Anthony Lopes après son choc à la tête, Genesio aurait décidé de le tester quelques minutes. Un épisode qui aurait accéléré le départ de Baudot, d’où son intervention médiatique. « Ce n’est pas habituel pour un médecin d’être là. Je voulais juste dire qu’il n’en était rien, a-t-il démenti. Il n’existe rien entre Bruno et moi si ce n’est du respect et une amitié et que si mon départ a été évoqué, il n’a rien à voir avec Bruno. Je ne me suis jamais occupé de foot, je n’en parle pas, je parle de mon métier. »

« J’étais choqué, étonné qu’on puisse évoquer mon départ par rapport à Bruno. Mon départ est lié à des raisons personnelles. On verra ce que je ferai des mois qui viennent, j’ai un projet sur Bordeaux. On a un mois et demi encore à réaliser. Toute transparence est vraiment de mise pour ce sprint final. Le staff est solidaire », a expliqué Baudot, déterminé à balayer cette rumeur susceptible de perturber la fin de saison des Lyonnais.